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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den spor kulübüne ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Maltepe Uzunçavdar Spor Kulübünü ziyaret etti.

30.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:30MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den spor kulübüne ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Uzunçavdar Kulübünü ziyaret etti.
Yönter ziyarette, milli antrenör ve eski milli sporcu Serkan Uzunçavdar ile İspanya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonasında kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Sude Yaren Uzunçavdar ve diğer sporcularla bir süre sohbet etti.
Sude Yaren Uzunçavdar ile gurur duyduklarını söyleyen Yönter, "İftihar ediyoruz kendisiyle. Böyle şampiyonumuzun yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Daha fazlasını bekliyoruz. Allah yardımcıları olsun, her zaman yanlarındayız ve destekçileriyiz. Alın terimizin karşılığını alacağız, bayrağımızı her zaman göndere çekeceğiz." dedi.
"Seneye dünya şampiyonu olacağım"
Uzunçavdar, "Çok gururlandım, sonuçta ülkeme İspanya'dan şampiyonluk getirdim. Daha iyi dereceler yapacağıma inanıyorum. Daha iyi çalışarak seneye dünya şampiyonasında inşallah şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.
Uzunçavdar, Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Milli Takımlar Tekvando Teknik Direktörü Ali Şahin ve Milli Takımlar Antrenörü Deniz Türe'nin kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Spor kulübündeki sporcular, Yönter ve beraberindekilere karate gösterisi sundu. Daha sonra birlikte fotoğraf çektiren Yönter ve sporcular asker selamı yaptı.
Spor kulübünün ardından bir vatandaşın daveti üzerine evine giden Yönter ve MHP Maltepe İlçe Başkanı Ömer Lefzan, ev halkı ile bir süre sohbet etti. Epilepsi hastası olduğunu belirten Birsen Göktepe, eşinin uygun bir işi olmadığını, ilaçlarını alamadıklarını söylemesi üzerine, Lefzan iş için kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.

İzzet Ulvi Yönter, Maltepe, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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