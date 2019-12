MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP Libya tezkeresini destekleyecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, " Türkiye 'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. MHP, Libya ile imzalanan anlaşmalara destek verdiği gibi Libya tezkeresini de destekleyecektir." dedi.Kalaycı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.S-400 sisteminin ülke güvenliği için önemli olduğunu dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:"Doğu Akdeniz'de arama yapıyorsak, egemenlik haklarımızı ve milli menfaatlerimizi korumak gayesiyledir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmaya çalışanların oyunları, Libya ile imzaladığımız anlaşmalar ile bozulmuştur. Türkiye Libya'da macera peşinde değildir. Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını korumanın gayretindedir. Libya bizim komşumuzdur. Nasıl ki, vatan toprağından tek bir çakıl taşı vermeyecek kararlılığındaysak aynı anlayışın 462 bin kilometrelik mavi vatan sahamızda da gözetilmesi gerekmektedir. Türk vatanının güvenliği için her türlü tedbiri planlayıp devreye almak şarttır. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. MHP, Libya ile imzalanan anlaşmalara destek verdiği gibi Libya tezkeresini de destekleyecektir.""Çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalıdır"Kalaycı, asgari ücretin 2020 yılı için 2 bin 324 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, büyükşehirlerde asgari ücretle çalışanlara ulaşım desteği verilmesi gerektiğini belirtti.Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmaması gerektiğini savunan Kalaycı, "Yine çalışanların asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılmalıdır. Emeklilerimizin geçim kaygısı giderilmeli ve emekli aylıkları arasında uyum sağlanmalı, emeklilere büyümeden tam pay verilmeli ve sağlık hizmetlerinde alınan bazı katılım payları da alınmamalıdır." diye konuştu."Milli otomobilimiz milletimizin göğsünü kabartmıştır"Kalaycı, "Geçen hafta tanıtımı yapılan milli otomobilimiz milletimizin göğsünü kabartmıştır. Üretim yerinin Konya olmasını çok istemiştik ama bu olmasa da Konya sanayisine büyük katkı sağlayacağına inanıyor ve Türkiye'nin otomobili ile gurur duyuyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkede istikrarın sağlandığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:"Bu nedenle Türkiye, seçime değil bir an önce insanımızın yaşadığı sorunların çözümüne yoğunlaşmalıdır. Hızla terörle mücadelede, dış politikada elde ettiğimiz başarıları ekonomide de sağlamalıyız. Nitekim ekonomide de toparlanma var. Halen reel kesimde sıkıntı var. Bir an önce bu sorunları çözmeliyiz. Erken seçim ihtiyacı yok, olacağına da hiç ihtimal vermiyorum. Öte yandan yeni partilerin geçmişlerini gördük, geleceğine ne diyelim. Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Çünkü yasal olarak faaliyet gösteren bir dünya parti var."