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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

12.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız geleneksel belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımız, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sadir Durmaz, MHP, Politika

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