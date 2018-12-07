MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Mhp Büyükşehirler Dışındaki 51 İl İlçe ve Belde Belediye...

MHP
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, "MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara
, İstanbul
ve İzmir
'de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP
, İP ve HDP
'den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi. 07.12.2018 19: 36: 19 TSINNNN - ANKARA
Ankara,Sadir Durmaz,MHP
07 Aralık 2018 Cuma 19:43