MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Seçimlere en hazır partiyiz. Bugün itibariyle resmi müracaatlar başladı. Partimize yaklaşık 650 civarında müracaat oldu"-"Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın
ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli, Genel Başkanımız onayları ile adaylıkları kabul edilmiştir"ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, basın toplantısı düzenledi.
Adana,Sadir Durmaz,Milliyetçi Hareket Partisi
15 Kasım 2018 Perşembe 14:36