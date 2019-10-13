MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi: "Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını inceleyen komisyonumuz çalışıyor"MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter"Atatürk'ün kurduğu CHP bugün savrulmuş, ele geçirilmiştir""Kılıçdaroğlu'nun sözlerini analiz etmek için komisyon kuruldu""Türkiye'de bir Esad bloğu oluşmuş"

ESKİŞEHİR - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek, utanmazlıktır, yalandır. Parti içi bir çalışmadır. Komisyonumuz çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz" dedi.MHP Eskişehir İl Binasını ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partililer ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzzet Ulvi Yönter, PKK/YPG'nin sivilleri katlettiğini hatırlattı. PKK/YPG tarafından yapılan havan saldırısında hayatını kaybeden 9 aylık Muhammed Omar'ı hatırlatan Yönter, konuşmasının devamında şunları söyledi:"Atatürk'ün kurduğu CHP bugün savrulmuş, ele geçirilmiştir""PKK, YPG bebek katilidir. İnsanlık düşmanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YPG bize mi saldıracak?' ifadesi, tarih ve millet nezdinde itibarı olmayan bir değerlendirmeydi. Maalesef sayın Kılıçdaroğlu'nda bir PKK, YPG sevdası almış başını gidiyor. CHP, 'Teskereye içimiz yana yana destek verdik' diyor. Bu nasıl bir şey? Sizin içiniz tezkereye yanarak destek veriyor, bizim içimiz de vatan için yanıyor. Aramızdaki fark bu. YPG'nin vatanını savunan örgüt olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu mu aziz Atatürk'ün kurduğu CHP? Bugünkü CHP savrulmuş bir CHP'dir. Tarihsel rotasından çıkmıştır. Zaaf içinde bir CHP var. Maalesef bugünkü CHP ele geçirilmiştir.""Kılıçdaroğlu'nun sözlerini analiz etmek için komisyon kuruldu"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yazılı bir açıklama ile belirtilen CHP-HDP ilişkileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve suç teşkil edecek şekilde konuşan milletvekillerine yönelik kurulan komisyona da değinen Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Devlet Bahçeli de bu durumları gördüğünden dolayı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söz ve değerlendirmeleriyle ilgili analiz ve inceleme süreci başlattı. Bu kapsamda da bir komisyon kuruldu. Bu komisyonu tahkikat komisyonu olarak nitelendirmek, utanmazlıktır, yalandır. Parti içi bir çalışmadır. Komisyonumuz çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye değerlendirmelerimizi arz edeceğiz" diye konuştu."Türkiye'de bir Esad bloğu oluşmuş"Türkiye'de bir grubun Esad ile görüşülsün çağrısına sert bir dille tepki gösteren Yönter, düşüncelerini şöyle dile getirdi:"Türkiye'de bir Esad bloğu oluşmuş. Lobi çalışması yapıyor. Malum ve bilindik yüzler sürekli olarak Şam yönetimiyle diyalog öneriyor. Türkiye Cumhurbaşkanının söylemiyle belirtecek olursak, Suriye ile Rusya üzerinden ve istihbarat örgütleri vasıtasıyla zaten temas halindeler.""Biz Arap Birliğinin dediğini elimizin tersi ile itiyoruz"Harekat ile ilgili kara propagandanın yapıldığını dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye Fırat'ın doğusunda istilacı değil. Kara propagandayı tercih edenler, sosyal medyada yada diğer alanlarda Türkiye'nin işgalci olduğunu ifade edenler, büyük bir saptırmanın hayasız bir iftiranın tarafıdırlar. Biz Arap birliğinin ne dediğine bakmıyoruz, elimizin tersiyle itiyoruz. Hangi haklı mücadelemizde Arap Birliği zaten yanımızda oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki gerek batı basınında, gerek sosyal medyada Kürt kökenli kardeşlerimize yönelik savaştan bahsediyorlar. Bu şerefsiz ifadeleri ayaklarımızın altına alıp çiğniyoruz. Barış Pınarı Harekatı teröristlere yönelik yapılan bir operasyondur. Hainlere karşı, Türkiye düşmanlarına karşı yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın hedefi olarak Kürt kardeşlerimizi göstermek büyük bir insanlık cinayetidir. Yalandır, aldatmadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA