MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan, kabine değişikliği yorumu: Kabineye dair tasarruf Cumhurbaşkanına aittir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bazı bakanların görevde kalmasını istediği için kabine değişikliği tartışmalarına tepki gösterdiği iddiası yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

"BAHÇELİ'YE TEPKİ VARMIŞ HAVASI OLUŞTURULUYOR"

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sol ve Marksist gazete ve haber sitelerinde, Sayın Devlet Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına Ak Parti çevrelerinde tepki varmış havası yaratılmaya çalışılıyor. Oysa Sayın Genel Başkanımız, bu hususta oldukça titiz bir siyasi liderdir. Sayın Cumhurbakanı'nın kabineye dair tasarrufları tamamen kendilerine aittir ve öyle olmalıdır. Bu durum açıklamasında mevcuttur. İcra erkinin doğası da budur, gereği de." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

"BİZ KİRLİ HESAPLARI GÖRÜYORUZ"

Semih Yalçın, "Biz, bu bozgunculuğun arka planındaki kirli hesapları görüyoruz. Biliyoruz ki hedefte Cumhur İttifakı var. Zillet ittifakının bundan sonraki seçimlerde başarılı olması, Cumhur İttifakı'nın güçten düşürülmesine bağlı. Halbuki hem Cumhhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerleşmesi, hem de bundan sonraki dönemde ülke sorunlarının çözüm yolu; Ak Parti ile MHP arasındaki siyasi uyumdan, yani Cumhur İttifakı'ndan geçiyor." dedi.

BAHÇELİ, "HER GÜN BAKAN MI DEĞİŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bahçeli geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, bir süredir konuşulan kabine revizyonu tartışmalarına değinerek, "Bakanlar kurulunda 'şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' derseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. İki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Hangi bakan bir şey söylemişse muhalefet 'istemezük' der. Ne yapacağız her gün bakan mı değiştireceğiz?" diye konuşmuştu.