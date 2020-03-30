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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir.

30.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:52
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması lüzumu dikkate alınarak; MHP Genel Merkezi ve il teşkilatlarımızca Başbuğ Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla 4 Nisan'da düzenlenmesi planlanan anma programları iptal edilmiştir. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alparslan Türkeş, MHP, Politika
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Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafenin korunması... - Haberler

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