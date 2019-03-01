MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kızılcahamam'da

MHPartisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım
, Kızılcahamam
'da sanayi esnafını ziyaret etti.
Yıldırım, partisinin seçim merkezini ziyaret ederek, İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet Yurt
'dan bilgi aldı, sanayi esnafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
ve Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar
'a destek istedi.
Yıldırım, "Kızılcahamam'da seçimin sonucu ortada, Süleyman Acar Kızılcahamam'da Belediye Başkanıdır. Yenimahalle
'de Veysel Tiryaki
sonuca doğru gidiyor. Özhaseki de Ankara'nın tüm sokaklarına hakimdir. Sonuç olarak Cumhur İttifakı Türkiye
genelinde yüzde 52'nin üzerine çıkacaktır. Önümüzde 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl yatırıma, üretime, ekonomiye ve gelişmeye bakacağız." dedi.
Yaşar Yıldırım, Milletvekili, Ankara, Kızılcahamam, Güncel
Kaynak: AA