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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Emirdağlılar Vakfına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Emirdağlılar Vakfını ziyaret etti.

28.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:49MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den Emirdağlılar Vakfına ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Emirdağlılar Vakfını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i, Emirdağlılar Vakfı Başkan Vekili Mehmet Kahya ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette Başkan Vekili Kahya, yaptıkları çalışmalar hakkında İzzet Ulvi Yönter'e bilgi verdi. Ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısına teşekkür eden Kahya, "Yeni binamızda sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Emirdağlılar olarak Eskişehir'de çok farklı iş kollarında çalışmalarımız var. Şehrimizi kalkınması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Ziyaret sonrasında ise Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e meşhur Emirdağ güveci ikram edildi. - ESKİŞEHİR

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Mehmet Kahya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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