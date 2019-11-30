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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Sancaktepe İlçe Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul Yarınlar için Bir Arada" başlıklı istişare toplantısında, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

30.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:52MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP İlçe Başkanlığınca düzenlenen " Yarınlar için Bir Arada" başlıklı istişare toplantısında, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada konuşan Yönter, Sancaktepe halkının devletine ve milletine bağlılığını, hain FETÖ darbe girişimi sırasında gösterdiğini belirtti.
Dünyada zenginlik ve fakirlik oranları arasında eşitsizlik bulunduğunu anlatan Yönter, "Dünyada 38 servet sahibinin mal varlığı toplamda 3,5 milyar insanın gelirine eşit. Bizler çalışmak için, üretmek için birlikte mücadele halindeyiz, bunu birlikte yapacağız. Engeller çok, tuzak kuranlar çok, ama tuzak kuranların tuzakları başlarına geçecektir." diye konuştu.
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür de "Dün 'Çok güzel olacak' diyenler, su zammının peşinden koşanlar oldu. Bu zammı isteyenler, Türkiye'de sosyo-ekonomik şartların ne olduğunu bilecek insanlardır muhakkak. Ancak sadece seçim kazanma anlamında yapılan vaatlerin, sandıktan çıkan sonuç itibarıyla unutulmaya yüz tuttuğu anlaşılıyor." şeklinde konuştu.
Programa, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ve davetliler katıldı.

Sancaktepe, İstanbul, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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