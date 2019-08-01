Haberler» Politika» Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.

01.08.2019 19:36 MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, İYİ Parti, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:20   İsveç'teki dilenciler belediyeye aylık 25 Euro verecek
23:13   YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
23:05   İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap
22:38   CHP'li belediye başkanı eşinin ve kendisinin heykelini yaptırdı!
22:00   Başkan Seçer: "İktidar, rövanş alma anlayışıyla yerel yönetimleri idare etmeye çalışırsa, bu büyük...
21:48   Almanya'dan INF'yi askıya alan Rusya ve ABD'ye çağrı
21:28   Binali Yıldırım: Bugün üzerimize geliniyorsa beyhude değil