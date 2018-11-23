MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Antalya
'ya geldi.
Bazı açılış ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bahçeli, Döşemealtı
ilçesinde partililer tarafından karşılandı.
Aracından inerek partililerle tokalaşan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy
ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.
Bahçeli, ardından Belek
Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele hareket etti.
Bahçeli, Serik ilçesindeki bir otelde partisince yarın düzenlenecek "İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı"na katılacak, MHP Antalya il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirecek.
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