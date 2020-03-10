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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır"

10.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:59
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Avrupa 'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, Avrupa, MHP, Politika
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