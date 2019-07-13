13.07.2019 13:34
Haberler» Politika» Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bilecik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.
Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.
Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.
Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi, Bilecik, MHP, Politika

Son Dakika Haberleri
18:20   Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
18:03   Erdoğan: "Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen...
18:01   Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu...
18:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı...
17:55   TBMM Genel Kurulu'nda '15 Temmuz' oturumu
17:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken...
17:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz,...