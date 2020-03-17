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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

17.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:40
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur."

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

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