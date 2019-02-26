MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün Ülkemizde, Bir Yanda Türk Milletinin Kutlu İradesinden Doğmuş,...

IHAAW162418-SIY/26-02-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye
düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan Zillet İttifakı bulunmaktadır. Zilletin bir numaralı destekçisi PKK
'dır. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır" dedi. 26.02.2019 16: 24: 18 TSINNNN - ANKARA
MHP, Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Politika
Kaynak: İHA