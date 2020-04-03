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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

03.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını kabri başında Fatihalarla yad etmiştik. Fakat bu yılki manevi görevimizi korona virüs salgını nedeniyle yerine getirememenin şüphesiz derin üzüntüsünü yaşıyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bugüne kadar her 4 Nisan günü merhum Başbuğ'umuzun aziz hatırasını... - Haberler

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