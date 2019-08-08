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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir.

08.08.2019 15:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin dili teslimiyetçidir. PKK'yla masa mı kurulsun CHP bunu mu istiyor? Bu nasıl bir köhneliktir"
-"PKK, ormanları yakarken sinsi sinsi gülen HDP'lilerin Kaz Dağları'na gitmesi oyundur. PKK-HDP'nin olduğu yerde bit yeniği olduğunu düşünürüz"
-"Güvenli Bölge PKK ve YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini esas almalıdır"
-"Yanı başımızda terör devleti kurmayı hedefleyenler unutmasınlar ki Türkiye'yi böldürmeyiz,teslim olmayız sessiz kalmayız göz yummayız"
-"Ya şerefimizle yaşayacağız ya da küresel oyuna gelip süreç ve zaman içinde eriyip gideceğiz"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Devlet Bahçeli, Kaz Dağları, PKK, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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