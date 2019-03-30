30 Mart 2019, 15:14
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dağda Yok Ettiklerinizi Belediyelerde Göreve Getiremezsiniz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz" -"Bu sistemin devamı ülkemiz açısından mecburidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz"
-"Bu sistemin devamı ülkemiz açısından mecburidir. Ülkemizde iki terör kaynağı Türkiye'yi sosyal yönden huzursuz kılıyor"
-"Bir şahıs çıkıp 31 mart seçimleri intikam olacak diyor. Neyin intikamı olacak. Bir sistem değişikliği bir intikama gerekçe olabilir mi?"
-"Kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım. Kararımızı da ona göre vermek lazım. Öyle zamanlar olur ki partilerin üzerinde düşünmek beka meselesini düşünmek lazımdır"
-"Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Şimdi kalkmışlar terör örgütü PKK'nın şemsiyesi altında iktidar olmaya çalışıyorlar"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Gölbaşı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
Kaynak: İHA