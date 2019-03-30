MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz"-"Bu sistemin devamı ülkemiz açısından mecburidir. Ülkemizde iki terör kaynağı Türkiye
'yi sosyal yönden huzursuz kılıyor"-"Bir şahıs çıkıp 31 mart seçimleri intikam olacak diyor. Neyin intikamı olacak. Bir sistem değişikliği bir intikama gerekçe olabilir mi?"-"Kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım. Kararımızı da ona göre vermek lazım. Öyle zamanlar olur ki partilerin üzerinde düşünmek beka meselesini düşünmek lazımdır"-"Dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Şimdi kalkmışlar terör örgütü PKK
'nın şemsiyesi altında iktidar olmaya çalışıyorlar"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Ankara Gölbaşı
'nda açıklamalarda bulundu.
Türkiye, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
Kaynak: İHA