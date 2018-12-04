MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur? Türk milletine tuzak kuran, batıla mihmandarlık yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki İslam'ın sırtına saplanmış zehirli hançerden başka bir şey değilsiniz. Suudi Arabistan
Allah'tan korkuyor, kuldan utanıyorsa önce işlediği vahşi cinayetin hesabını versin, bedelini ödesin. Türk ve Türkiye
düşmanlarına omuz vermek, teröristlere destek sağlamak imanın, İslam'ın neresine sığacaktır?"
MHP,Devlet Bahçeli
04 Aralık 2018 Salı 11:22