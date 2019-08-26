Haberler» Politika» Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

26.08.2019 23:29
MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.
Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katılan Bahçeli, programdan sonra kara yolu ile Erzurum'a geldi.
Bahçeli, kente gelişinde Erzurum-Ağrı kara yolundaki Hamam Dere mevkisinde partililerce karşılandı.
Ardından Palandöken Dağı'ndaki bir otele geçen Bahçeli, burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yaklaşık 10 dakika görüştü.
Bahçeli, daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçerek uçakla Ankara'ya gitti.
Devlet Bahçeli'ye ziyaretinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Deniz Depboylu, Semih Yalçın ve Kamil Aydın ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman eşlik etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da

Devlet Bahçeli, Okay Memiş, Erzurum, MHP, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
23:29   MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
23:28   Menemen'de işten çıkarılan belediye işçisi, bisikletle ankara'ya geldi
23:17   Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarına "savaş ilanı" dedi
22:29   Muharrem ince, görevden alınan ahmet türk'ü ziyaret etti
22:22   "CHP heyetinden HDP'li Ahmet Türk'e ziyaret" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan...
22:05   Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası konuştu
22:04   Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor