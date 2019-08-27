Haberler» Güncel» Haber

MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra karayolu ile geldiği Erzurum'da Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

27.08.2019 11:27 MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum'da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi yıldönümü etkinliklerine katıldıktan sonra karayolu ile geldiği Erzurum'da Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü programına katılan MHP lideri Bahçeli, programın ardından karayolu ile Erzurum'a geldi.

Genel Başkan Bahçeli'yi kente gelişinde Pasinler ilçesinde çok sayıda partili karşıladı. Konvoy eşliğinde Palandöken Kayak Merkezindeki bir otele geçen MHP lideri Bahçeli burada Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir süre görüştü. Bir süre dinlenen Bahçeli daha sonar havaalanına geçmek üzere otelden ayrıldı. - ERZURUM

Devlet Bahçeli, Malazgirt, Erzurum, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22   Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası
13:20   İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
13:20   "Zafer Ruhu canlandırması amacına ulaştı"
13:19   Pendik'te parkta oynayan hiranur'un yaralanmasında saçmanın öldürücü olup olmadığı tespit edilemedi
13:19   Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pekin EXPO 2019'a katıldı
13:19   İş güvenliğinde BUSKİ farkı
13:18   Yüksekova'da proje tanıtım toplantısı