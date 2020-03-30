Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması)...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir.

30.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Remziye Tosun, Milletvekili, MHP, Politika
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması)... - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:32: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Haberler 18:32: İl dışından gelenler kurallara uymadı, belde karantinaya alındı - Haberler 18:30: Hollanda'daki Singer Müzesi'nden Van Gogh tablosu çalındı - Haberler 18:30: - Aksaray Otogarında seyahat izin kurulu göreve başladı - Haberler 18:27: Korona virüs nedeniyle İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımı durduruldu - Haberler 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler