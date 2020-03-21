MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır.
21.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:40
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika