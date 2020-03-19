MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur.
19.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:49
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika