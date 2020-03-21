MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.
21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:34
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor". - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika