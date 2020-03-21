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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor.

21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:34
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. Covid-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor". - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika

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