MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.
21.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika