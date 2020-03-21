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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti.

21.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında; her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika

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