Menü
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç... - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu