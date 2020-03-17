MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.
17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:42
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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