Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden... - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz.

21.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

Ayvalık'ta el değmeden ekmek satışı dönemi başladı - Haberler Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi - Haberler Sahibinden kaçan düve, zor anlar yaşattı...O anlar kamerada - Haberler Dengesini kaybeden engelli kadın nehre düştü - Haberler Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine... - Haberler Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı - Haberler
Loading