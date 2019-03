MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da

Kaynak: İHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP-HDP-İP-SP-ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar. Zalimler söylüyor, o açıklıyor. Zalimler buyuruyor, o yapıyor" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 873 milyon liralık ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 361 milyon liralık yatırımların hizmete açılış töreni öncesi Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreni öncesi konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP'li Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, yapılan hizmetleri vatandaşlara tanıttı. Açılışı yapılacak Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı, Alaşehir ilçesi Süleyman Demirel Köprülü Kavşağı, Salihli ilçesi Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı ve Turgutlu ilçesi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı için toplamda 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Ergün, yatırımların devam edeceğini söyledi. 5 yıl içerisinde il genelinde 35 caddeyi 'Prestij Caddesi'ne dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Ergün 6 bin metrekarelik de asfalt çalışmasını hedeflediklerini belirtti."Zalimler söylüyor Kılıçdaroğlu açıklıyor"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmakla suçladı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı milletin yanında, tarihin izinde, bekanın hedefindedir. Gelin görün ki, Zillet İttifakı yanlıştadır, gaflettedir, dalalettedir. İsimleri beş harften oluşan üçlü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi de almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran bu zillettir. Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar. Zalimler söylüyor, o açıklıyor. Zalimler buyuruyor, o yapıyor. İp başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış. Sanki iradesi çalınmış. Sanki aklı ve vicdanı sökülüp atılmış. CHP'ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu haksızlığa layık değildir. Üstelik İP'e oy veren kardeşlerim HDP'yle birlikteliğe zorlanamaz, bu zillete mahküm edilemez. Ezanı ıslıklayan namertlerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimin ne işi vardır? Bayrağımızı yakıp, İmralı canisinin heykelini dikmekten bahseden bölücülerle CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin nasıl bir ortak paydası olabilir?" dedi."Kılıçdaroğlu, yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor"HDP'nin 'Kürdistan' söylemlerine karşı Millet Partisi'nden bir açıklama gelmediğini söyleyen Bahçeli, "HDP teröristler 'Kürdistan' diyor. İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çeteden ses çıkmıyor. Zira işlerine öyle geliyor. Kılıçdaroğlu YPG'ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor. Bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor çünkü milliyetçi değil. PYD-YPG'yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak? Bu hakla milliyetçilikten bahsedebilecek. Buna nasıl cüret edebilecek. Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP bizim milliyetçiliğimizi 'Batı'nın zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar. Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır, kucaklayıcıdır. Bizim milliyetçiliğimiz paylaşma ve görüşme esaslıdır. Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim milliyetçiliğimizde zalimin karşısında mazlumun yanında olmak vardır. Biz acımasız küresel sömürüye 'dur' deyip milli sanayimizi yükseltmek istiyoruz. Gelin görün ki Kılıçdaroğlu, yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor. Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları bundan rahatsız oluyor. Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz. Zillet Türkiye'yi çözmeyi ve çürütmeyi hedefliyor. Bağımsızlığımızı korumak ve Türkiyemizi lider ülke yapmak istiyoruz. Zillet bunun önüne geçmek için çırpınıyor. Zillet ittifakının başını çektiği işbirlikçilerine sesleniyorum. Türk milletinin küresel soyguna 'Dur' demesinden korkuyor musunuz? Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından ürküyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın iradesinden ve istikbalin mimarı olmasından çekiniyor musunuz? Türk milletine ket vuramayacaksınız. Cumhur İttifakına set çekemeyeceksiniz. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, ne kadar fitne yaparlarsa yapsınlar milletimiz gerçekleri görmüştür" diye konuştu.Anketlere değil meydanlardaki kalabalığa baktıklarını belirten Bahçeli, "Kim ne derse desin, anketler ne söylerse söylesin, 31 Mart'ta zafer Cumhur İttifakı'nındır. Biz medyaya değil heyecandan dolup taşan meydanlara bakıyoruz. Bizim ittifakımız Cumhur'ladır. Cumhur İttifakı'nın tek güvencesi, tek desteği Türk milletinin tertemiz vicdanıdır. Bizim ilham ve güç kaynağımız Manisalı kardeşlerimin inancıdır, irfanıdır. Kirli ve yalan propagandalara sakın inanmayın. Kötü niyetli yönlendirmelere asla aldırmayınız. Sandık önüne geldiğinizde Cumhur İttifakına güçlü şekilde 'Evet' deyiniz. Zillet İttifakını en yakın deliğe atınız" ifadelerini kullandı."CHP'ye, İP'e, HDP'ye, SP'ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız"Hiç kimseyi dışlamayacaklarını belirten Bahçeli, "Hiç kimseyi dışlamadık, hor görmedik. Milletimizin her evladını bağrımıza bastık. Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP'ye, İP'e, HDP'ye, SP'ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız. Onlara saygı duyarız. İnsanımızı Alev-Sünni diye ayırmayız. Köklere kökenlere göre bölmeyiz. Kuzeyli güneyli, doğulu batılı diye bakmayız. Biz herkesi Allah'ın mutlu bir emaneti, büyük Türk milletinin eşsiz emaneti kabul ederiz. Bölünmede huzur yoktur. Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Çağrımız birliğe, beraberliğe, dirilişe, hainlere ve zalimlere karşı bir olmayadır. Çağrımız 'Cumhur'a çağrıdır. Çağrımız doğruluşa, yükselişe, birlikte yürümeye çağrıdır. Kime oy vereceğine belli değil, 'Kararsızım' diyen vatan evladı çekinme, zaman geçiyor. Bir ve birlikte olalım" dedi.Konuşmasında ilk defa oy kullanacaklara seslenen Bahçeli, "Ya zulme ya istismara adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete 'Tamam' diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı'yla birleşip kendinize yeni ve aydınlık bir sayfa açacaksınız. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. İttifakımız, talana ve yalana karşı ahlakın ittifakıdır. İttifakımız hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifakıdır. Cumhur İttifakı en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların, irfanlı ve inançlı bir ittifak. CHP'ye oy veren kardeşlerim gelin bu şerefe siz de nail olun. İP'e oy veren kardeşlerim, gelin bu tarihe siz de damga vurun. Çoluğunuza çocuğunuza aktaracağınız bu anın hatırasını bırakın. Zillete, hezimete ihanete karşı Cumhur İttifakı" diye konuştu.Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:"Olaylar nasıl gelişirse gelişsin. Dayatmalar ne boyut alırsa alsın. Verilecek toprağımız yoktur. Terk edilecek ilimiz yoktur. Çizilecek sınırımız yoktur. Vazgeçilecek insanımız asla yoktur. Ayrılıkta hayır yoktur. Çatışmada sonuç yoktur. Bölünmede huzur yoktur. Gün birleşme günüdür. Gün kucaklaşma günüdür. Gün Cumhur İttifakı'nı zafere taşıma günüdür. Cumhur İttifakı bir tas çorbaya muhtaçların ittifakıdır. Cumhur İttifakı kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin ümit çığlığıdır. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetinin bir tekrarı olmaması için, PKK/PYD/YPG'nin ABD desteğiyle Türkiye'yi ateşe atmaması için, Emperyalizmin ülkemizi bölüp parçalamasının önüne geçmek için, Siyasi ve ekonomik ablukaları kırmak için, Milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak için 31 Mart dönümdür, milattır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aynı zamanda tescili, aynı zamanda teyididir."Bahçeli'nin konuşmasının artından 1 milyar 234 milyon liralık yatırımların açılış kurdelesi kesildi.Toplu açılış törenine Bahçeli ve belediye başkan adaylarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ile Semih Yalçın da yer aldı. - MANİSA