MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mhp/' title='MHP'>MHP</a> Genel Başkanı Bahçeli: (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mansur-yavas/' title='Mansur Yavaş'>Mansur Yavaş</a> ile ilgili iddialar) 'Bu şahıs <a class='keyword' href='/chp/' title='CHP'>CHP</a> adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kemal-kilicdaroglu/' title='Kemal Kılıçdaroğlu'>Kemal Kılıçdaroğlu</a> 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor <a class='keyword' href='/kilicdaroglu/' title='Kılıçdaroğlu'>Kılıçdaroğlu</a>? CHP'de çok değerli siyasetçiler var.'