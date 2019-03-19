19 Mart 2019, 23:03
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile İlgili İddialar) "Bu Şahıs CHP Adaylığından...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) "Bu şahıs CHP adaylığından çekilmelidir. Bunu getirmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmelidir. Neyi bekliyor Kılıçdaroğlu? CHP'de çok değerli siyasetçiler var." MHP, Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Kaynak: AA