Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 maaşını bağışladı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.

30.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışlayarak destek oldu.
Bahçeli, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yönelik paylaşımda bulundu.
İçinden geçilen zor günlerin dayanışma duyguları teşvik edilerek ve yardımlaşma hissiyatı harekete geçirilerek aşılacağına yürekten inandığını belirten Bahçeli, paylaşımında şunları kaydetti:
"Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz bize yeteriz' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hakikaten takdir ve tebriğe layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız. 'Ben, sen' yok, 'biz' varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Kovid-19'a asla teslim olmayacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşını bağışladı Açıklaması - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

22:52: Başkan Özlü ve Bıyık ikişer maaşını bağışladı - Haberler 22:40: İstanbul'da korona virüs yasaklarını ihlal eden 597 kişiye ceza yağdı - Haberler 22:36: Çatalzeytin'de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler 22:34: Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı - Haberler 22:34: Ahmet Koç ve Cansu Koç, TRT Müzik'in Instagram hesabında konser verdi - Haberler 21:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı - Haberler 21:22: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler