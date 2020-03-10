Menü
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır.' - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır.

10.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Moskova zirvesi ile Türkiye sınırları güvence altına alınacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Bahçeli, Türkiye, Moskova, Politika
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Haberler
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Haberler
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Haberler
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün