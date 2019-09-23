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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

23.09.2019 15:18MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi.
Altınok, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bahçeli'nin sağlık duruma ilişkin detaylı bilginin parti yetkilileri tarafından verileceğini ifade eden Altınok, kendisiyle yüz yüze görüşmediğini belirtti.
Altınok, "Sayın başhekimden aldığımız bilgiye göre sağlık durumu iyi." dedi.
Turgut Altınok, Bahçeli'nin hastaneden çıkmak istediğini hastane yetkililerine ilettiğini kaydetti.

Turgut Altınok, Devlet Bahçeli, Keçiören, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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