MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir.
10.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:29
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret hepimize hakarettir."
Etiketler : Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika
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