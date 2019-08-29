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MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Söğüt'e davet ettiler

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bu sene 738'incisi kutlanacak olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine davet etti.

29.08.2019 12:50 MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Söğüt'e davet ettiler
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bu sene 738'incisi kutlanacak olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine davet etti.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyarette bulunarak, Bahçeliy'yi 738'incisi kutlanacak olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine davet ettiler.

"Genel Başkanımız Türkmen beyimiz Dr. Devlet Bahçeli'yi şenliklerimize davet ettik"

Ziyaretler sonunda bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "Bir takım temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gittik. Burada MHP Genel Başkanımız Türkmen beyimiz Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bu sene 738'incisi kutlanacak olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine davet ettik. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi, Söğüt, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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