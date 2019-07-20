MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin varlığı, milli birlik ve dayanışma azmimizin seviyesi emparyalist mihrakların, terör maşalarının Türk ve İslam düşmanlığında buluşmuş mahlukların uykularını kaçırmaktadır. Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz. Onların rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimizle kapanmamış hesabı bulunan odakların tedahüle soktukları kara kampanyaları inşallah yıkıp gececeğiz." dedi.Bahçeli, yaptığı açıklamada, Karabük'ün istikrarın devamında yana seçim yaptığını belirterek, MHP'nin vatandaşların güvenini boşa çıkarmayacağını bildirdi.Karabük için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Bahçeli, "Karabük'ü umutlarıyla geleceğe taşıyacağız. MHP'nin mahalli idarelerdeki marka değeri, yüksektir. Kaldı ki bunun ispatı Karabük'tür. Karabük desteğini esirgemedi." dedi.Milli onurunu ayaklar altına almak için sıraya giren asla boyun eğmediklerine işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları söyledi:"Bu kapsamda MHP'nin geri adımı olamaz. çelişkisi olamaz, tereddütü olamaz. Nitekim olmamıştık. MHP'nin önem ve öncelik sıralaması bellidir. Sinesinden doğduğumuz Türk Milletinin, hem tercümanıyız hem de düşmeyecek son kalesiyiz. Karabük yanımızda olduğu müddetçe sağlam duruşumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Ülkemiz bugün çok cepheli bir mücadele içindeyiz. Vicdan sahibi her insan bu mücadelenin boyutunu görmektedir. Türkiye hazımsızlığı yaşayan dış güçler sürekli komplo ve kumpas peşindedir. Elimizi bağlamak istiyorlar, önümüzü kesmek istiyorlar. Geleceğimizi karalamak ve kundaklamak için pusu üstüne pusu kuruyorlar. Bir yandan ABD, diğer yandan AB ülkeleri, ülkemizin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Milli sabrı zorluyorlar, ibretle izliyoruz ki egemenlik haklarımızı gölgeleme teşebbüsleri, tarihsel hak ve menfaatlerimizi tahrip etme emelleri artmış ve azgınlaşmıştır. Türkiye'nin varlığı, milli birlik ve dayanışma azmimizin seviyesi emparyalist mihrakların, terör maşalarının Türk ve İslam düşmanlığında buluşmuş mahlukların uykularını kaçırmaktadır. Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz. Onların rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimizle kapanmamış hesabı bulunan odakların tedavüle soktukları kara kampanyaları inşallah yıkıp gececeğiz."Geçmişten bugüne kuyruk acısı çekenlerin acılarını daha da derinleştireceklerine işaret eden Bahçeli, "Türk milletinin kitabında teslim olmak yazmaz. Süngü düşürmek yazmaz. Diş çökmek yazmaz. Tehditler karşısında eğlip bükülmek yazmaz, yazmayacaktır. Büyük milletimiz korkuyu korkutmuş beşeri bir ihtişamdır Tehlikelerin içinden hilal gibi doğmayı başarmış kutlu bir iradedir. Haklı ve meşru bir mücadeleden kaçmak vazgeçmek Türk milletine yabancıdır." dedi.(SÜRECEK)