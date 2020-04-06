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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) Anadolu'nun özlemlerini seslendirdiğini.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) Anadolu'nun özlemlerini seslendirdiğini. Türk milletinin istiklal ve istikbaline fedakarlıkla hizmet ettiğini vurgulayarak "100 yıllık bir tecrübeyle geleceğin büyük Türkiye'sinin teşekkül ve tezahürüne tıpkı 1920'lerde olduğu gibi aynı şevk ve inanmışlıkla destek vereceğinden asla kuşkum yoktur." ifadesini kullandı.
Bahçeli, Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ajansın, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin haklı ve meşru davasının tüm dünyaya tebliğinin yanı sıra kara propagandaların, yalan haberlerin önüne geçilmesi maksadıyla kurulduğunu ve kurumsallaştığını vurgulayan Bahçeli, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın tanıtım ve takdiminde, millete doğru bilgi ve haberlerin ulaştırılmasında da müessir ve müspet görevler üstlendiğine işaret etti.
Devlet Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ajansın 100 yıllık müktesebatı nice başarı ve parlak gelişmelerle perçinlenmiş ve kuvvetlenmiştir. Dahası, esaret zincirlerine vurulmak istenen, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış Türk vatanının gür sesi, güçlü nefesi olarak serpilmiş ve sivrilmiştir. Anadolu Ajansı, Anadolu'nun özlemlerini seslendirmiş, Türk milletinin istiklal ve istikbaline fedakarlıkla hizmet etmiştir. 100 yıllık bir tecrübeyle geleceğin büyük Türkiye'sinin teşekkül ve tezahürüne tıpkı 1920'lerde olduğu gibi aynı şevk ve inanmışlıkla destek vereceğinden asla kuşkum yoktur.
Ülkemizin zorluk ve sıkıntılarla yoğrulan bugünkü döneminde, milletimizi doğru ve zamanında bilgilendirip aldatma ve karartmaların önüne geçeceğine inancım elbette tamdır."
Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına rahmet diledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı ve genel müdüründen muhabirine varıncaya kadar bütün değerli çalışanlarına başarılar diledi.
Ajansın kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarına Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını gönülden selamladı, sevgi ve saygılarını sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel
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