MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Aihm'in Demirtaş Kararı) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,...

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "(AİHM'in Demirtaş kararı) Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır. Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden, tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 20 Kasım
'da ülkemize 'PKK
'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın' çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir. Elbette 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenilmiş bir kişi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir."
Devlet Bahçeli,Avrupa
25 Kasım 2018 Pazar 11:41