MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: "Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale
'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir
'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye
'yiz."
İzmir, Devlet Bahçeli, Çanakkale, Politika
Kaynak: AA