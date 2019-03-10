MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
: " CHP
, İP, HDP
, SP, ÖDP beraberce aynı kervana girmişler, aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk
'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. CHP, HDP ve İP arasında vahim paslaşmalar, ibretlik kucaklaşma sahneleri vardır ve ortadadır. FETÖ bunların yanındadır. CHP Genel Başkanı, telaş ve korku içindedir, yalan üstüne yalan konuşmaktadır, şuurunu kaybetmiş, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur."
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Kaynak: AA