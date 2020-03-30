MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum.
30.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:04
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika