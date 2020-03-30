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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum.

30.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:04
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
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