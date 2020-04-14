MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.
14.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:53
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi. Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda geldi ve infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı. Bahçeli, Genel Kurula son madde görüşmeleri sorasında geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika