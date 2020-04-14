Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.

14.04.2020 00:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 00:53
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'ye geldi.
Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda geldi ve infaz kanun teklifi görüşmelerine katıldı. Bahçeli, Genel Kurula son madde görüşmeleri sorasında geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçti Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü Haberler
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını öldürdü
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
Hakkında spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis’te böyle görüntülendi Haberler
Hakkında spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'te böyle görüntülendi
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Haberler ›› Politika ››MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

01:11: Şehre inan ayılar ortalığı birbirine kattı - Haberler 01:10: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5) - Haberler 01:01: Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı - Haberler 01:00: Drift yapan sürücüye otomobilin değeri kadar ceza yazıldı - Haberler 00:56: 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çimento taşıyan kamyon devrildi - Haberler 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil