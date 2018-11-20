MHP Genel Merkezi Manisa'da İki İlçe Yönetimini Feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi aldığı kararla Manisa'nın Turgutlu ve Alaşehir ilçe teşkilatlarını feshetti.<br><br>MHP Genel Merkezi Manisa'da iki ilçe teşkilatını feshetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın imzasıyla Turgutlu ve Alaşehir ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Merkezinden gönderilen yazıya göre parti tüzüğünün 52. ve 54 maddeleri ile Başkanlık Divanı tarafından tüzüğün 34. maddesine göre ilçe teşkilatlarının feshedildiği bildirildi. - MANİSA