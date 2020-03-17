MHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.
17.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:18
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.
Parti binasına gelen ziyaretçiler, girişte vücut ısıları ölçüldükten sonra X-Ray cihazından geçiriliyor.
Girişteki dezenfektanlardan kullanan ziyaretçiler, parti binasında görüşeceği kişilere yönlendiriliyor.
Parti binasına gelen ziyaretçiler, girişte vücut ısıları ölçüldükten sonra X-Ray cihazından geçiriliyor.
Girişteki dezenfektanlardan kullanan ziyaretçiler, parti binasında görüşeceği kişilere yönlendiriliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Politika
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