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MHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.

17.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:53
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler artırıldı.
Parti binasına gelen ziyaretçiler, girişte vücut ısıları ölçüldükten sonra X-Ray cihazından geçiriliyor.
Girişteki dezenfektanlardan kullanan ziyaretçiler, parti binasında görüşeceği kişilere yönlendiriliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
MHP Genel Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Güncel

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