MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, Akşener'e "Sen artık yoksun"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı televizyon programındaki kullandığı bazı ifadelere yönelik açıklama yayımladı. Büyükataman, "bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel" dahi değildir" dedi.



İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP'den 15 Milletvekili istediği gün Millet İttifakı'nın kurulmuş olduğunu itiraf ederek aslında ödediği diyetlerin sebeplerini itirafa başlamış gözükmektedir. İlerleyen günlerde Selahaddin Demirtaş'a özgürlük talebinin, HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak göstermesinin Kandil'e diyet borcu olduğunu yahut FETÖ'nün kendisine olan desteğini ve bunların tarihini de açıklayacak mıdır? Küçük hesaplar peşinde koşan 'küçük hanım' ülkenin bekasına yönelik iç ve dış tehditleri bertaraf etmek, Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle önce lider ülke, sonra süper güç yapma ülküsü doğrultusunda bir yol izleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde yer almayan Milliyetçi Hareket Partisine 'küçük ortak' diyerek 'CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez. Her gün bir başka ilde ve ilçede CHP kapısına bırakılan siyah çelenkler, belediye meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemi meşgul ederken MHP'yi bir pazarlık içerisinde gösterme gayretleri kendi pisliğini başkasına atma psikolojisinden başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.



"Türkiye'de yönetim sistemi değişmiştir. Halk, Cumhurbaşkanı'nı seçmekte, Cumhurbaşkanı da kendi takdirleri doğrultusunda bakanları belirlemektedir"



İP Genel Başkanı Meral Akşener'i "küçük hanım" olarak nitelendirip Akşener'in CHP'nin kazandığı belediyelerle övündüğünü kaydeden Büyükataman şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'de yönetim sistemi değişmiştir. Halk, Cumhurbaşkanı'nı seçmekte, Cumhurbaşkanı da kendi takdirleri doğrultusunda bakanları belirlemektedir. Buna rağmen bu müflis siyasetçi ısrarla iktidarın küçük ortağı diyerek CHP'den aldığı sufleleri şuursuzca tekrarlamaktadır. Görüntü, fitne fücurdan başka bir meziyeti olmayan 'küçük hanım'a ifadeler Kılıçdaroğlu'na, Faik Öztrak'a aittir. Deyim yerindeyse 'küçük hanım'ın içine CHP kaçmıştır. Oysa kendisi zillet ittifakının 'cücük ortağı' olarak gayet mutludur. Her cümlesine 31 Mart başarısı diyerek başlayan hanımefendi, acaba hangi başarıdan bahsetmektedir? Kendisini dev aynasında gören pireden farksızdır. Büyükşehir ve il belediye başkanlığı seçimlerinde sıfır çeken, YSK'nın resmi verilerine göre Türkiye genelinde bin 355 belediye başkanlığının yalnızca 24'ünde CHP'nin desteğiyle sonuca ulaşarak yüzde 1,77 başarısızlık oranı ile büyük bir hezimete uğramış olan 'cücük ortak', CHP'nin kazandığı belediyelerle övünmektedir. Elalemin sonuçlarıyla siyaset sahnesinde figüranlık yapacaksa partisinin açık kalmasına gerek yoktur. Kaldı ki 31 Mart seçimlerinde partimiz ve Cumhur İttifakı adına büyük bir başarı; İP, CHP ve avanesi adına büyük bir hezimet söz konusudur."



İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023'te gerçekleşecek olan seçimlerde pusulada bulunmayacağını bildiğini vurgulayan Büyükataman, "Yandaş anket şirketlerinin ve TV yorumcularının manipülasyonları yeterli gelmemiş olacak ki ismi cismi olmayan sözde anketlerle MHP'nin oy geçişlerini yorumlayan 'küçük hanım' kendi 'zeka yaşı ile MHP'nin oy oranını' birbirine karıştırmıştır. Gerçi Türk Milliyetçiliği diye yola çıkıp PKK'nın siyasi kanadıyla İP atlayacak kadar yoldan çıkmış birinin bu durumunu normal karşılamak gerekmektedir. 2023'te gerçekleşecek olan seçimlerde pusulada İP diye bir partinin bulunmayacağını çok iyi bilen hanımefendi merak buyurmasınlar Milliyetçi Hareket çok kez nice anketi patlatıp milletin ufuklarında bir güneş gibi doğmayı bilmiştir. Adı sanı belli olmayan, sadece kendisinde bulunan sözde anketlerle Milliyetçi Hareket'i yıpratacağını düşünmek, ancak açıkladığı zeka yaşının ürünü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.



"Bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel" dahi değildir"



Akşener'in CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söylemesinin samimiyetsiz olduğunu belirten Büyükataman, şunları aktardı:



"Partisindeki CHP-HDP rahatsızlığını kişilerin kendi düşünceleri olarak gördüğünü, CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. HDP'nin gizli ortaklığından mutlu iken oy verdikleri belediye başkanlarının HDP kapılarında gezmesiyle ittifakın ayyuka çıkması karşısında safa yatmak, bu günahtan hissesine düşen payı kabullenmemek tam da kendisine yakışan tavırdır. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda milli ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, FETÖ'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel" dahi değildir. Özetle, sen aslında yoksun." - ANKARA

Kaynak: İHA