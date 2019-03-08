MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kirli Eller Tarafından 1 Nisan Senaryoları Planlanıyor"

Kaynak: İHA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye'nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı'nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Yenilenmeyi, tazelenmeyi, güven tazelemeyi ifade eden seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez yöntemi olduğunu ifade eden Büyükataman, bu yöntemin vatandaşların hür iradelerini yansıtacak biçimde tertip edilmesi, hür iradeyi ortadan kaldıracak tüm etkenlerin süreç dışı bırakılması, seçimlerin demokratikliğini ve güvenirliğini daha sağlam bir hale getirdiğini kaydetti. "Seçimler seçmenle güzeldir" diyen Büyükataman, "Seçmenin kendisini yönetecek olan kişileri belirlemek için sandığa giderek yüksek bir katılım oranı ile sonuçları belirlemesi de seçimlerin güvenirliğini, geçerliğini arttırmaktadır. 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılımın yüzde 87.4 seviyesinde olması ve seçimlerin şaibelerden uzak, güvenli bir şekilde gerçekleşmesi; ülkemizde demokrasi kültürünün geldiği noktanın ileri demokrasiyi temsil ettiği iddia edilen ülkelerden daha ileride olduğunu göstermektedir. Örnek vermek gerekirse Almanya'da 2017 tarihinde gerçekleşen Federal Meclis seçimlerine katılım yüzde 76.2, İngiltere'de 8 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne katılım yüzde 69, Fransa'da 18 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne katılım ise sadece yüzde 43'tür. Fransa'da Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oldukça düşük olan oran 5 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ancak yüzde 74'e yükselebilmiştir" dedi."Saha çalışmaları başladı"Türkiye'nin demokrasinin sandıkta arandığı, sandık dışı oyunlara tevessül edilemeyen bir hukuk ve demokrasi ülkesi olduğunun altını çizen Büyükataman, "31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzur ve güven içerisinde, bir demokrasi şöleni havasında geçmesi en büyük temennimizdir. Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye'nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı'nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır. Bu meyanda MHP bütün birimleri ile Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerek Cumhur İttifakı'nın bulunduğu ve gerekse kendi adaylarıyla yarışa girdiği yurdun dört bir köşesinde saha çalışmalarına başlamıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de 31 Mart seçimlerine yönelik saha çalışmalarının ilk basamağı yayımlanmıştır. 10 Mart 2019 Pazar günü Ertuğrul Gazi otağı Söğüt'ten yeni diriliş Allah'ın izniyle başlayacaktır. Bu dirilişin kutlu ocağımıza, Türk milletine hayırlar getireceği muhakkaktır. 2023'e giden yolda Türk milletinin birlik, bütünlük içerisinde 100 yıllık eşiği atlayarak önce bölgesinde, sonra dünyada söz sahibi olacağı muhakkaktır. Çıktığımız yol mazlumların çağrısı, şehitlere ve gazilere gönül borcumuz, ecdada sorumluluğun yerine getirilmesi, gelecek nesillerin huzuru ve muhakkak ki Bezm-i Elest'teki ilk evet'in gereğidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA