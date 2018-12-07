MHP Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol Tekin Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı Haşim Birol Tekin oldu. Peki, Haşim Birol Tekin kimdir?

HAŞİM BİROL TEKİN KİMDİR?

Tekin, 1966 yılında Harşıt 'ta dünyaya geldi. İlkokulu Harşıt 'ta, ortaokulu İstanbul'da tamamladı. 1991 yılındaVan 100. yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Eğitiminin ardından uzun yıllar ilaç sektöründe birçok firmada üst düzey yöneticilik görevinde bulundu.

DOĞANKET BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

30 Mart 2014 tarihindeki seçimlerde Giresun İli Doğankent İlçesi Belediye Başkanı seçildi . 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Giresun İli Doğankent İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Haşim Birol Tekin, emekli, evli ve 3 çocuk babasıdır.